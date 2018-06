Paris Hiltonovou opustil přítel, neunesl její slávu

"Jsme přátelé. On je úžasný kluk. Vždycky se ke mně choval úžasně a budeme vždy velcí přátelé," řekla Hiltonová pro Hollyscoop.

Rozchodu nepředcházela žádná nevěra ani hádky. Podle jejich přátel Waits neunesl život pod drobnohledem, na který je Hiltonová zvyklá. "Pro něj bylo obtížné žít s ní, být středem pozornosti, to je důvod jejich rozchodu," řekl zdroj blízky páru.

Hiltonová se přitom nedávno svěřila, jak je ve vztahu šťastná, magazínu People řekla, že je Waitsovi vděčná i za to, jak vypadá. Po měsících, kdy se stravovala nezdravě a přibírala, ji prý on přivedl ke zdravému způsobu života. "Všechno mi vysvětlil. Teď jím jen organické jídlo. Přiměl mě sledovat dokumenty o jídle a díky němu se teď zajímám o to, co je pro tělo dobré," řekla.

Se Cyem Waitsem chodila Paris Hiltonová rok. Raději se ale vzdá vztahu než mediální pozornosti. Nedávno rozjela další reality show Svět podle Paris. "Mám z té show obrovskou radost. Jsem na to skutečně hrdá. Pořád si čtu na Twitteru, jak se to lidem líbí, což mi dělá radost," prohlásila.

Paris v této reality show nechává kamery mapovat její život. Ačkoli je pouští i do své koupelny, neustále si v pořadu stěžuje na nedostatek soukromí a na to, jak ji nahánějí bulvární novináři.