Paradis popírá rozchod s Deppem, ve společnosti se ale objevila sama

Zpěvačka a herečka se ale objevila na premiéře nového filmu Café de Flore bez partnera, jen ve společnosti své sestry Allyson. Johnny Depp byl údajně s dětmi doma v Los Angeles, kde se poslední dobou zdržuje. Paradis zapózovala fotografům na červeném koberci a podle listu Daily Mail novináři byli požádáni, aby jí nedávali osobní otázky. Devětatřicetiletá zpěvačka však o svém soukromí a pomluvách předtím mluvila v rádiu, i když toho moc neprozradila.

Johnny Depp a Vanessa Paradis

"Víte, když sním tři hrášky, jsem těhotná. Když navštívím město, kupuji tam dům. V zimě se rozcházím a v létě chystám svatbu," prohlásila Paradis v rozhovoru pro stanici Europe 1.

Paradis se snažila informace o rozchodu vyvrátit i v televizi Canal Plus. Novinářka Arianne Massanetová se jí zeptala, jak reaguje na pomluvy.

"Záleží na tom, o jakou pomluvu jde. Je jedna, která by mohla ranit moji rodinu. Mimo této se také říká, že máme dvaapadesát domů ve Francii, rozcházíme se v zimě, bereme každé léto. A já jsem už podvanácté těhotná. Jsou to lži," řekla v pořadu Le Grand Journal. Neupřesnila ale, jestli se to týká i rozchodu s Deppem.

Podle amerických časopisů se Deep a Paradis po čtrnácti letech rozcházejí a magazín People informoval, že pár žije už nějaký čas odděleně (více zde). Přestože mají dvě děti, dvanáctiletou Lily Rose a devítiletého Jacka, nikdy se nevzali. Herec se nechal slyšet, že svatbu nepovažuje za důležitou, je pro něj jen kusem papíru a prý nechce své francouzské přítelkyni zničit krásné příjmení.

Vanessa Paradis, její dcera Lily Rose a syn Jack (Los Angeles, 2. ledna 2012)

Paradis zase začátkem týdne přiznala, že na manželství a spřízněnost duší nevěří, protože pokud ztratíte blízkého přítele, všechno skončí.

"Film Café de Flore mluví o lásce, její radosti, bolesti a dramatu - milování a ztrátě. Myšlenka spřízněné duše je krásná a romantická, aby se o ní mluvilo ve filmu a v písních, ale ve skutečnosti to považuji za děsivé," řekla herečka.