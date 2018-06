Papparazi za smrt Diany nemohli

Pietní místo nedaleko tragické nehody Princezny Diany v Paříži.

Fotografové byli krátce po havárii auta s Dianou 31. srpna 1997 obviněni ze zabití, neúmyslného ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí. Vyšetřující soudce zastavil jejich stíhání o dva roky později a jeho rozhodnutípotvrdil v říjnu 2000 i odvolací soud v Paříži.Vyšetřovatelé označili za hlavního viníka tragédie právě řidiče Dianina vozu Henriho Paula, který byl pod vlivem alkoholu, jel příliš rychle a nezvládl řízení. Náraz do sloupu v jednom z podjezdů v centru francouzské metropole přežil s těžkým zraněním jen Dianin britský osobní strážce.Advokát Al Fayeda tvrdil, že rozhodnutí o zastavení stíhání je neplatné, protože jej podepsali dva soudci, ačkoliv tak měl učinit pouze jeden. Právní zástupce Paulovy rodiny zase požadoval, aby byla pozůstalým řidiče navrácena krev či některé orgány, které byly tomuto muži odebrány při operaci a jakožto důkaz se staly součástí vyšetřovacího spisu.Proti rozhodnutí Kasačního soudu se už nelze odvolat. Vyšetřování Dianiny smrti by bylo pouze možné obnovit v případě, že by se o okolnostech tragédie objevily nějaké nové skutečnosti. I z tohoto důvodu nelze podle prokurátora Paulovu krev a orgány vyjmout z důkazních materiálů vyšetřování.