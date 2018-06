Věříte, že papírové království opravdu existuje? Z papíru je v něm nejen hrad s cimbuřím, ale i stromy kolem něj, tulipány a kopretiny, schodiště, mraky, slunce, ba i déšť a vítr, princezna Písanka, král, královna, rytíři a dvorní dámy, šašek, kuchař, labuť a spousta hradních strašidel... Výčet by mohl samozřejmě ještě dlouho pokračovat, ale daleko lepší představu si uděláte, když si ten hradní svět prohlédnete na vlastní oči v knížce Karola Krčmára KIRIGAMI (Ikar) - nebo ještě lépe, když si podle ní sami své papírové království vyrobíte. Potřebujete k tomu pouze kvalitní nůžky (mají-li ostré špičky, měl by vždy u dítěte asistovat dospělý) a papír: jak bílý kancelářský, tak barevné papíry. V některých případech se lépe hodí čtvrtka, i když se hůře stříhá. Koneckonců, co kdybyste si zkusili místo dalších řečí podle knížky sami vyrobit visutý papírový žebřík?