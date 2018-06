Papežovi dorazil vánoční strom z Beskyd

"Pro Českou republiku je velkou ctí, že právě její strom se stane symbolem letošních Vánoc. Zasloužilo se o to mnoho lidí a přivezením smrku do Vatikánu dnes jejich úsilí vyvrcholilo," uvedl velvyslanec. Upřesnil, že jednání o tom, zda by vánoční strom na letošní Vánoce mohla darovat ČR, začaly v roce 1994.Pětadvacet metrů vysoký smrk bude na Svatopetrském náměstí vztyčen ve čtvrtek. Jeho zdobení tradičními českými vánočními ozdobami z přírodních materiálů bude trvat asi týden. V pátek 17. prosince přicestuje do Vatikánu prezident Havel, který strom o den později předá papeži.Vatikánské nádraží, kam dnes dorazila vlaková souprava Českých drah tvořená také dvěma salónními vozy prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Gustáva Husáka, je jedno z nejmenších na světě. "Podobný nákladní vlak do něj zatím nikdy nedojel," řekl mluvčí spediční firmy zajišťující převoz stromu Daniel Srb. Cestu dlouhou asi 1700 kilometrů překonal vlak i s nákladem bez větších problémů.V pátek lesníci porazili smrk u Morávky na Frýdeckomístecku a následující den vyjel vlak z nádraží v obci Dobrá. Stalo se již tradicí, že jednotlivé národy vozí Svátému otci do jeho sídla vánoční stromy.