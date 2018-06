Papež je gay a zednář, obul se do Vatikánu Gibsonův otec

Jméno Mela Gibsona se v posledních týdnech objevuje v tisku kvůli sporům s bývalou přítelkyní, která ho obviňuje z různých urážek. Jeho otec Hutton, který je také věřící katolík, se pro změnu pustil do Vatikánu a nevybíravě se vyjádřil o papeži Benediktu XVI.

Starý pán se zapojil do diskusního pořadu na Liberty News, kde se mluvilo o tom, zda a jak církev řeší problematické otázky, jako je homosexualita. "Církev s tím nic nedělá, protože půlka lidí ve Vatikánu jsou homosexuálové," prohlásil Hutton Gibson.

Na otázku provokujícího reportéra, jestli si myslí, že i papež je gay, Gibson odpověděl kladně. "No samozřejmě... proč by to jinak toleroval? Je to pěkně úskočný člověk."

Poté se bývalý seminarista ještě pustil do tirády o "satanistických vlivech" v katolické církvi a prohlásil, že papež je mimo jiné i svobodný zednář.

Mel Gibson

Podle listu Daily Mail to není poprvé, co se Melův otec dopustil velmi kontroverzních výroků. V rozhovoru v roce 2003 tvrdil, že je takřka nemožné, aby se nacisté zbavili šesti milionů těl během "povětšinou vymyšleného" holocaustu. Také se nechal slyšet, že útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001 byl proveden pomocí dálkového ovládání a s islamistickým terorismem neměl nic společného.

Takže pokud jste se divili, odkud má Mel Gibson tak podivné představy o světě, vysvětlení je zřejmě nasnadě.