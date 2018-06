Papež Jan Pavel II. slavil narozeniny prací

Papež Jan Pavel II. drží mozaikový panel Jeruzalémský kříž. Papež Jan Pavel II se v úterý 18. května ve Vatikáně setkal s německým kancléřem Gerhardem Schröderem. Papež Jan Pavel II oslavil 18. května devětasedmdesáté narozeniny. Fotografie papeže Jana Pavla II i s jeho vlastnoručním podpisem.

Jan Pavel II. se během setkání se Schröderem choval velmi živě a měl ruměnec ve tváři, informuje agentura AP. Současně ale upozorňuje, že na papežovo zdraví útočí v posledních dnech rýma a nachlazení a že papež špatně chodí.Schröder, který od pondělka jednal v přístavu Bari na jihovýchodě Itálie s italským premiérem Massimem D'Alemou zejména o řešení kosovského problému, předal papeži jako dárek k narozeninám nizozemský tisk z 18.století zobrazující Krakov.Podle vatikánského mluvčího trvala papežova schůzka s kancléřem necelou půl hodinu. Pozornost byla zaměřena zejména na "dramatickou situaci na Balkáně a na hledání možností, jež by vyřešily problémy regionu v co nejkratší době".Papež, který je polského původu, stojí v čele katolické církve již 20 let, což je nejdelší pontifikát ve 20.století