Na televizi se nedívám 25 let a chybí mi pizza, říká papež František

Papež František se na televizi přestal dívat ještě coby biskup Jorge Mario Bergoglio před 25 lety. Slíbil to prý Panně Marii. Žádné podrobnosti, proč se tak rozhodl, neuvedl. Argentinskému listu La Voz Del Pueblo jen řekl, že to není pro něj.

Přestože je papež aktivní na sociálních sítích a na Twitteru ho sleduje přes šest milionů uživatelů, sám internet nepoužívá. Vždy si nechá u členů švýcarské gardy, kteří slouží ve Vatikánu, zjistit, jestli fotbalový tým z jeho rodného Buenos Aires vyhrál, nebo prohrál.

Prozradil také, že mu chybí z předchozího života svoboda a pizza. „Jít ven. Chtěl bych se v klidu procházet ulicemi, nebo jít do pizzerie a dát si dobrou pizzu,“ řekl papež a dodal, že kdyby si nechal doručit pizzu do Vatikánu, není to to samé.

K jeho každodenním rituálům patří prolistování italských novin La Repubblica, kterým dává přednost před oficiálním vatikánským listem L’Osservatore Romano. Baví ho to ale jen 10 minut.

František, který je 266. papežem, se prý netoužil stát hlavou římsko-katolické církve. „Nikdy, ani prezidentem nebo armádním generálem. Jsou některé děti, které o tom sní, já ne,“ prohlásil s tím, že by chtěl, aby si ho lidé pamatovali jako dobrého chlapíka. „Aby říkali: To byl dobrý chlap, který se snažil dělat dobro.“

Při loňské návštěvě Jižní Koreje se papež nevyhnul ani módě selfie: