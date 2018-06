Rád jsem se vrátil v čase, říká o novém díle režisér Paolo Sorrentino

Jen velmi málo natáčí filmy na zakázku, přesto projekt Campari Red Diaries Paola Sorrentina zaujal. Rád se v příběhu vrátil do minulosti. „Byly tam dva aspekty, proč jsem do projektu šel. Samotná značka a fakt, že mi dali možnost, podívat se do doby, kdy jsem byl teenager,“ řekl iDNES.cz režisér na premiéře v Římě.

Příběh Killer in Red se soustředí na postavu barmana, kterého ztvárnil herec Clive Owen. „Byl skvělý, velmi živelný a to mám rád. Díky jeho hereckému umění jsem mohl natočit svět plný míchaných koktejlů, který jsem sám vůbec neznal. Líbilo se mi, že nešlo o reklamu, jako v minulých letech. Mohli jsme tentokrát ukázat, že každý koktejl má svůj příběh,“ pochvaloval si režisér krátkometrážní snímek.



A jaký moment má ve filmu nejraději? „Jednoznačně, když ženy tančí. Je to nádherné, má to náboj a emoce,“ prohlásil.

Sorrentino má na svém kontě řadu úspěšných projektů. Stojí i za seriálem Mladý papež, v němž fiktivní hlavu církve Pia XIII. hraje Jude Law. Seriál televize HBO má nejen v Itálii velmi vysokou sledovanost. Režisér je rád, že se v něm mohl více realizovat a hlouběji ponořit do jednotlivých postav.

To má v úmyslu i v odsunutém snímku Loro, který se měl točit letos v létě. Režisér sice tvrdí, že na přípravu potřebuje více času, ale důvod může být i ten, že stále nesehnal dostatek finančních prostředků, aby film o bývalém italském premiérovi Silviu Berlusconim mohl natočit. Název snímku Loro v italštině znamená „oni“, ale režisér si pohrává i se slovní hříčkou, jelikož výraz zní stejně jako slovo l’oro, což je v překladu „zlato“.