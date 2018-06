Panství Downton by se mohlo vrátit v období 70. let, říká autor seriálu

„Myslím, že za deset let to může být docela legrace, když už na to všichni zapomeneme, a Downton by se mohl vrátit v 70. letech. Měli bychom spoustu nových různých situací. Mohli bychom se zaměřit jen na pana Batese a Annu. Záleží na hercích,“ prohlásil podle listu The Mirror scenárista Julian Fellowes s tím, že seriál má potenciál i pro celovečerní film.

Panství Downton začalo zprávou o ztroskotání Titaniku v roce 1912 a zachycuje příběhy členů šlechtické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva ve 20. letech 20. století. Proslul skvělými dobovými kostýmy, výpravou a věrným zobrazení tehdejší doby. Mezi jeho fanoušky patří také členové britské královské rodiny, kteří se byli dokonce podívat na jeho natáčení (více zde).

„Downton byla úžasná cesta pro všechny zúčastněné. Lidé se ptají, jestli jsme věděli, co se bude dít, když jsme začali natáčet první sérii. Odpověď je, že jsme samozřejmě neměli tušení. Myslím, že je lepší přestat, když je lidem líto, že končíte, než aby se ptali, jestli vůbec někdy skončíte,“ řekl scenárista.

Fellowes po skončení Panství Downton, jehož poslední díl odvysílá britská televize letos na Vánoce, v New Yorku pracuje na novém historickém seriálu, tentokrát z 19. století.

Chtěli byste vidět Panství Downton v 70. letech?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 13. září 2015. Anketa je uzavřena. Ano 380 Ne 315