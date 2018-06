Fanoušci Panství Downton se filmu zřejmě dočkají. Natáčet se má letos

O chystaném snímku promluvila herečka Phyillis Loganová (62), která v seriálu ztvárnila přísnou, ale starostlivou hospodyni Hughesovou. Prozradila, že byl dokončen nový scénář a jedná se o datech natáčení, které by mělo být ještě v roce 2018.

„Přišel nám nový scénář, mírně přepsaný. A ptali se nás, co děláme mezi určitými daty. Takže jen doufáme, že se to všechno podaří sladit. Je toho tolik. Ale bylo by skvělé vidět všechny ty staré známé,“ přiznala herečka.

Hrad Highclere nedaleko Newbury v hrabství Berkshire, kde se natáčel původní seriál, bude od 30. května do 7. července uzavřen pro návštěvníky. Zřejmě v tomto období by tak mohlo proběhnout natáčení filmu.

„Byla to skvělá práce a skvělá role pro mě, na kterou budu vždycky s láskou vzpomínat. Vlastně to byla jedna z nejlepších věcí v mém životě a otevřela mi dveře k lepší kariéře,“ doplnila.

O filmu uvažovalo studio NBC Universal International už loni. Projekt ale nakonec nezačal. Velkým zklamáním bylo i to, že natáčení kvůli vysokému věku odmítla herečka Maggie Smithová (83), která v seriálu ztvárnila hraběnku z Granthamu.

Panství Downton začalo zprávou o ztroskotání Titaniku v roce 1912 a zachycuje příběhy členů šlechtické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva ve 20. letech 20. století. Proslul skvělými dobovými kostýmy, výpravou a věrným zobrazení tehdejší doby. Mezi jeho fanoušky patří také členové britské královské rodiny. Poslední šestá řada byla v Británii odvysílaná na Vánoce 2015.