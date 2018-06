VIDEO: Pánský striptýz? Hvězdy z něj měly chutě i pocity trapnosti

"Já kalhoty mám, takže mě ten název nijak zvlášť nezaujal. Ale film byl celkem fajn," komentuje party "bez kalhot" Daniela Písařovicová, jíž by pánský striptýz neoslovil ani na případné rozlučce se svobodou.

"Doufám, že mě to nepotká. Přijde mi to jako hrozně trapný zvyk. Rozlučka se svobodou se dá prožít jiným způsobem," dodala moderátorka, která k oltáři sice nakročeno nemá, přesto přiznala, že je nyní zadaná. "Teď se nerada bavím o svém soukromí, ale přiznám, že teď někdo je. Není ale z branže," dodala.

To moderátorka Markéta Mayerová má na pánský striptýz vřelejší názor. "Když se řekne 'bez kalhot', evokuje se mi hned dole bez, a neříkám, že úplně. Tanga, slipečky a tak. A neevokuje se mi žena, ale muž," upřesnila.

Liberální je v tomto směru natolik, že by soukromé odhazování svršků nezavrhla ani u svého budoucího partnera. "Kdyby mi budoucí partner chtěl každý večer dělat doma striptýz, a měl hezké tělo, tak bych vůbec neřekla ne," smála se Mayerová.

Nejdál ze všech je ve věci pánského svlékání mladá převážně seriálová herečka Petra Pudová, která měla nácvik na lechtivý film i party u kamarádky. "Před dvěma týdny jsem byla kamarádce na loučení se svobodou a byl tam striptér převlečený za policajta. Moc se mi to nelíbilo, tady ve filmu to bylo lepší. To byli skvělí profesionální tanečníci, ten náš striptér byl takové poleno," uzavřela Petra Pudová.