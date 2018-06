Pánský šatník na podzim

Do obleku v této barvě si pak můžete vzít bílou košili, ale také blankytně modrou. Přesto u podzimních a zimních kolekcí čeká na muže jeden určitě příjemný moment. Pánská móda se vydala cestou sbližování elegantní, nenucené podoby s ryze sportovním charakterem. Tento styl oblékání se zpravidla označuje jako casual a je postaven zejména na pohodlí a také snadné údržbě. »Možná se to bude zdát někomu až neuvěřitelné, ale současní výrobci látek se u směsových výrobků dostali tak daleko, že můžete pánské kalhoty či dokonce i saka ušitá z nových materiálů prát v pračce na třicet či čtyřicet stupňů, pak je jen pověsit - a nemusíte je ani žehlit!« tvrdí návrhář Ondřej Ziegler z OP Prostějov. Pokud jde o střihy, pak v popředí zájmu návrhářů je stále vyštíhlená silueta, kratší klopy a rovné kalhoty, jejichž nohavice se mírně zužují. Doby, kdy se nosily kalhoty s několika záhyby v pase, aby se muži dobře cítili i při delší jízdě autem nebo celodenním sezení v kanceláři, jsou dávno pryč. Místo toho se do materiálů přidává například vlákno Lycra, jež dodává oblečení pružnost, nemačkavost - a tím se zvyšuje komfort nošení. Mladí muži se pak vedle pohodlných materiálů mohou těšit i na řadu prvků, které dodávají klasickým oblekům osobitý a nenucený vzhled, od tvarovaných patek, naložených kapes, vysokého krytého zapínání (často spojeného s delší délkou saka) až po štepování předních okrajů. S novým řešením souvisí i častá absence kravat. »To se ovšem netýká klasického oblečení, tady musím muže zklamat,« upozorňuje módní designér Bořivoj Klug, »pro ně zůstává tmavý oblek, jednobarevná značková košile bez propínacích knoflíků a kravata s lehkým lurexovým leskem či malými vzory stále nutností. Pro určitý typ neformálního jednání je sice může nahradit tvíd či manšestr a kvalitní úplet, ale jde spíše jen o výjimečné příležitosti, pro něž je třeba mít cit a určitou zkušenost. Není nic trapnějšího, než když na jednání přijde obchodník v tmavém obleku s decentní kravatou a jeho partner se dostaví v oblečení, které se doporučuje pro návštěvu golfového klubu.«