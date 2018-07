Jsem pansexuál a líbí se mi i muži, tvrdí ženatý zpěvák Brendon Urie

„Jsem ženatý a jsem do své ženy velmi zamilovaný, ale nebráním se ani mužům, protože mám zkrátka rád výrazné osobnosti. Řekl bych, že mě klidně můžete označit za pansexuála,“ tvrdí zpěvák.



„Mám rád, když má někdo srdce na pravém místě. Rozhodně mě přitahují i muži. Přitahují mě prostě lidé. Myslím, že jsem se právě teď přiznal k pansexualitě,“ uvedl Brendon v rozhovoru pro magazín Paper.

„Mně to nikdy nepřišlo úchylné. Vím, že jsem pár lidí přivedl do rozpaků činy, kterým jsem říkal jevištní homosexualita. A to mě tak nějak nutilo dělat to dál a častěji. Na našem prvním turné jsem šel za kytaristou Ryanem a dal jsem mu pusu na krk a na rty a on mohl zešílet. A já mu jen řekl, chtěl jsem ti jen dát pusu, kámo...,“ směje se zpěvák.

„Jdu pařit s přáteli a po pěti nebo šesti pivech se už líbáme všichni se všemi. Lidé jsou jako omráčení a začnou bláznit. Jsme barsexuálové. Lidi to však pohoršuje,“ dodal udiveně Urie.