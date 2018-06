Pánové, úspěch začíná u kalhot!

Zdá se, že tvrdý kurz nasadil nejen Tony Blair, ale i angličtí návrháři a britská tradice vůbec. Po letech nadvlády italských designérů se totiž hlásí o slovo právě Anglie se svou klasikou. To znamená károvaná (ovšem v zastřeném provedení) saka a vesty, klasické křídové proužky, pepito, kohoutí stopy, tvídy, kordy a přírodní materiály vůbec. Saka s projmutým pasem mají tři knoflíky, další kategorii tvoří typy s delší fazonkou a dvěma knoflíky. Barevnost ladí s dámskou, to znamená velbloudí hnědá, béžová, hnědá a černá, červenohnědá, rezavá, vínová až po lilkovou. Pokud ovšem chce muž vypadat dobře, ať už v saku nebo v obleku, musí zvolit správné kalhoty - to je názor odborníků. Bez nich prý i to sebelepší sako či kabát ztrácejí svůj styl! Nosí se totiž vlastně jen dva typy nohavic - úzké a široké. Ty rovné a úzké kalhoty jsou určeny pro obleky a městskou módu, širší sluší pouze vzorovaným materiálům nebo kalhotám z tvídu či velvetonu pro volný čas. Kdo touží po nekonvenčním oblečení, asi bude mít nejraději džíny. Třeba ty, o nichž se někteří vyjadřují jako o zboží ze sekáče a štítivě odtahují ruce. A to jde prosím o velmi módní úpravu yellow-brushed, která vytváří dojem špinavého denimu!