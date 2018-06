Pánové, těšte se, mini se vrací

16:22 , aktualizováno 16:22

Krátké sukénky jdou opět do módy. Muži si tak přijdou na své nejen toto léto, ale také příští podzim a zimu. Podle návrhářů totiž na celý rok mini zcela ovládne světovou módu. Ukázalo se to i na pařížském týdnu modelové konfekce pret-a-porter, který končí ve čtvrtek večer.

Podívejte se do fotogalerie na snímky z módní přehlídky v Paříži.