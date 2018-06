Pánové si vyrazili bez partnerek

FOTOGRAFIE

Moderátor soutěžního televizního pořadu Pálí vám to? přišel bez své nové lásky, zpěvačky Ivety Bartošové. Podpořil tak dohady z poslední doby, že to s jejich vztahem není až tak žhavé.

Láska mezi moderátorem a zpěvačkou měla vypuknout v listopadu loňského roku. - více zde

Oba se k ní snad až příliš nápadně hlásili, proto záhy vzniklo podezření, že intimní vztah jen předstírají a že jde o účelový marketingový tah.

Obletovanou modelku Simonu Krainovou doprovodil na party, kde slavila 10. let také produkční agentura IMDZ a zároveň se otevírala nová restaurace la Scéne, její manžel, moderátor Bořek Slezáček. Ženiny rozverné nápadníky sledoval nenápadně a zpovzdálí.

S manželem přišla také modelka Tereza Maxová. Nedávno bulvár spekuloval, že jejich manželství prožívá krizi a že si dánský tenista Federik Fetterlein našel milenku. „Co mám na to říct? Mně se to ani nechce komentovat. Psal to bulvár, který nehledá pravdu. Ta reality show usiluje o publicitu a využívá všech možností,“ řekla modelka MF DNES.

Maxová připravuje na poslední den v březnu další charitativní slavnost, podobnou té, která se za přítomnosti monackého prince Alberta konala na sklonku loňského roku v Praze. - více zde

Tentokrát se uskuteční v Monaku a výtěžek půjde opět na konto Tereziny nadace na projekt Nokia 30 minut pro život. Princ Albert na ní opět nebude chybět. Pozvání přijal dokonce také kanadský zpěvák Bryan Adams.

"Známe se už strašně dlouho. Když jsem začala pomáhat dětem, oslovila jsem i několik muzikantů a on byl mezi nimi. Patří k těm, kteří neváhají pomoci. Mimo jiné fotí a teď právě připravuje spolu s Calvinem Kleinem obrovskou publikaci Sto amerických žen, jejíž výtěžek chce věnovat nadaci na výzkum rakoviny prsu. A přednedávnem vystoupil v Torontu na koncertě ve prospěch obětí tsunami," řekla Maxová MF DNES.

Úterní party zahájila provokativní přehlídka E. Daniely a ještě než se rozproudila veselá zábava, pozdravila přítomné alespoň po internetu topmodelka Eva Herzigová. Spolu s ostatními ji sledovali také její rodiče. S Maxovou se Herzigová osobně potká až na charitativním večeru v Monaku, kde představí svoji zimní kolekci spodního prádla pro rok 2005.

"Jsem moc ráda, že pozvání přijaly i modelky, které už se víc než modelingu dávno věnují svým dětem a rodinám," pochvalovala si večer ředitelka agentury Czechoslovak Models Milada Karasová. Mezi hosty přišla s manželem například i svého času nesmírně populární - uhrančivá tmavovláska Jarka Rytychová.

Kdo chtěl, mohl se ten večer nechat na památku hned na místě vyfotit. Fotograf na přání a na počkání pořídil každému polaroidem černobílý snímek. "Musím říct, že na něj se stála fronta," ocenila nápad Karasová.

