Paní premiérová vyměnila panelák za vilu

DEN VIKTORIE ŠPIDLOVÉ 5:30 ­ budíček (premiér obvykle vstává o půl hodiny dříve)

6:00 ­ snídaně (k nejoblíbenějším patří jogurt a rohlíky)

6:30 ­ pěšky do práce (nemá ráda přeplněné tramvaje)

7:00 ­ začíná pracovat v Akademii

12:00 ­ obvykle obědvá ve fast foodu nebo si jídlo koupí v supermarketu

16:30 ­ odchází domů (cestou pořídí drobné nákupy)

17:45 ­ procházka v parku (společníkem pravidelně bývá anglický buldok Max)

19:15 ­ televize (Začíná zpravodajstvím ČT, pak sleduje dokumenty nebo dobrou detektivku a přitom čeká na manžela. Jeho návrat se může protáhnout až do pozdních hodin.)

HOSPODYNI zatím nechci. Nedokázala bych se asi přenést přes to, že pouštím někoho do svého soukromí, ale časem to možná bude nutné.

Panelákový byt jedna plus jedna o rozloze necelých padesát metrů čtverečních v Jindřichově Hradci dočasně vyměnila za třikrát větší rezidenci v Kramářově vile na Letné. Dva pokoje, kuchyně, ložnice a obývák s okouzlujícím výhledem na hlavní město. Zařízení i vybavení bytu si Špidlovi, stejně jako jejich předchůdci Zemanovi, nevybírali."Před naším stěhováním se tu gruntovalo, měnily se koberce a malovalo se. To je všechno," říká Viktorie Špidlová, která na velký úklid osobně dohlédla. Správce sídla českých premiérů Dušan Zastávka doplňuje: Předtím, než sem přišel Miloš Zeman, upravila interiéry jedna větší nábytkářská a designérská firma. Expremiér ani jeho manželka do jejich práce nijak nezasahovali.Žádné zvláštní požadavky neměla ani paní Špidlová. Tvůrčího ducha se podle vlastních slov nepokoušela uplatnit zcela záměrně. "Víte, jsem docela ráda, že se toho ujal někdo místo mě. V tak velkém prostoru bych asi byla bezradná. Navíc bych si nepřála, aby s naším bydlením byly spojeny nějaké další výdaje ze státní kasy."Dnešní premiérský byt, jehož dveře se zatím před nikým jiným než před rodinou, nejbližšími přáteli a spolupracovníky Špidlových neotevřely, považuje paní domu za střízlivý a příjemný. Za srdce ji však příliš nechytil. "Nechci si stěžovat. Je to velmi dobré bydlení, ale nejspíš by se dalo přirovnat k solidnímu modernímu hotelu. Domov to není. Domov je pro mě něco, co vytváříte. Není to místo, do kterého se na nějakou dobu nastěhujete," vysvětluje paní Špidlová.Rezidence je kompletně vybavená a rodina premiéra má k dispozici vše potřebné od nábytku přes elektroniku až po nádobí. Z domova si Špidlovi přivezli jen pár věcí, které jemně ředí neosobní vládní erár. Hrníčky, prádlo, ručníky, pár dalších oblíbených drobností a samozřejmě cédéčka. To jsme doma nemohli nechat," říká Viktorie Špidlová.Většina prostor Kramářovy vily, která má včetně toalet a kotelny celkem padesát šest místností, slouží jako reprezentativní prostory a pracovní prostory premiéra a vlády. V době první velké krize Špidlova koaličního kabinetu si tu dali dostaveníčko předsedové vládních stran.Paní Špidlová v takových okamžicích podle vlastních slov chce zůstávat stranou."Nefunguji ani jako politik, natož jako hostitelka. Budova má s výjimkou našeho bytu správce, který se stará o všechno ­ od úklidu přes údržbu až po pohoštění pro hosty. Máme naprosté soukromí," tvrdí, a nikoli bez známky spokojenosti připouští, že nové bydlení na rozdíl od sídliště skýtá v tomto ohledu také nové možnosti."Ano, můžete tu klidně dělat i ty nedivočejší mejdany. V domě jsme sami a kolem nás velká zahrada." Jedním dechem však ujišťuje, že Kramářovu vilu k hlučným kratochvílím nevyužila. "Plánuji v dohledné době nějakou akci s přítelkyněmi, ale to bude spíš takové babské povídání."Rozlehlé bydlení však přináší jeden drobný problém v podobě nikdy nekončícího úklidu. "Obklady v koupelně a v kuchyni jsou úplně nepraktické. Je na nich všechno vidět. Na jednom konci skončíte, na druhém můžete začít," stěžuje si premiérova manželka. O tom, že by si najala pomocnici do domácnosti, teď neuvažuje."Zatím bych se asi nedokázala přenést přes to, že pouštím někoho do svého soukromí, ale časem to možná bude nutné," uvádí žena, která se i na prestižní adrese drží svých starých zvyklostí. K těm patří i žehlení manželových košil a drobné nákupy cestou z práce.Stejně jako své zvyky a povinnosti chce ctít svou profesi knihovnice. V Jindřichově Hradci si splnila svůj profesní sen ­ pomohla vybudovat hudební oddělení nové knihovny. Tento týden se Viktorie Špidlová po úvodním zaškolení pustila naplno do práce v knihovně Akademie věd."Práci mi v Praze sehnal manžel, tedy lépe řečeno někdo z jeho spolupracovníků. Já tu sice mám docela slušné kontakty v branži, ale někdo z Úřadu vlády kontaktoval vedení knihovny. Paní ředitelka na ten dotaz reagovala pozitivně. Poté si mě ještě oťukala a krátce na to jsme se dohodly," vysvětluje Viktorie Špidlová.Leží před ní čtyři tisíce svazků, které Akademii věd darovala dnes už zrušená nadace Pro Helvetia. "Musím je utřídit a zařadit do katalogu knihovny," vysvětluje bývalá vedoucí hudebního oddělení, která si bude muset poradit s navýsost odbornými publikacemi. "No, například tohle. Etnopsycholgie. Co tomu říkáte?" krčí rameny a rozpačitě se usmívá, když namátkou vytáhne z téměř nekonečné řady jednu z knih.V Jindřichově Hradci patřily k jejímu oboru klasika i pop, rock i jazz. V poněkud těsné kanceláři v útrobách bašty české vědy se prý nenudí. "Nemůžu říct, že mě to nebaví, ale práce s lidmi mi trošku chybí. V oboru jsem však hledala takové úkoly, které na mě můžou počkat, a tohle je přesně ono."Žena českého premiéra pracuje na plný úvazek, osm a půl hodiny denně. Kromě toho však má ještě "zvláštní manželské" povinnosti. "Nebylo by například dobré z protokolárních a diplomatických důvodů odmítat některé zahraniční cesty. Jen co jsme se vrátili z oficiální návštěvy Paříže, začala jsem plánovat Varšavu. Měla bych tam jet na pozvání ženy polského premiéra. Na slavnostním koncertě mám předat pamětní medaile polským záchranářům, kteří nám pomáhali při srpnových záplavách."Viktorie Špidlová věří, že se jí podaří náročné státnické" i knihovnické povinnosti skloubit. Od své nadřízené dostala výjimku ­ má plovoucí pracovní dobu. To, co zamešká, může napracovat a to, co nestihne, jí bude prominuto v rámci neplaceného volna. Čtyři tisíce svazků určitě zvládnu, i když to asi nebude trvat dva nebo tři měsíce, a potom, možná i další věci," konstatuje.Premiérova žena každý den absolvuje půlhodinovou cestu do práce i domů po svých. Automobil neřídí, vlastního šoféra nemá. "V Jindřichově Hradci jsem si na takové procházky zvykla a beru to jako rozcvičku."Chodecký trénink koneckonců absolvuje i po návratu do Kramářovy vily. Při procházkách v letenských sadech však má společníka. Nikoli ochranku, jak by si mohl leckdo myslet, ale ročního buldoka Maxe. Tento hřmotný anglický "gentleman" jí v novém působišti také pomohl na cestě do společnosti. "Je jasné, že přes plot Kramářovy vily nemůžeme vést nějaký klasický sousedský život, ale při procházce v parku je to jiné. Místní pejskaři nás opravdu rychle přijali a strávíme společně celkem příjemně pár chvil," říká Viktorie Špidlová, která při vycházce v aleji na první pohled nepůsobí nijak nápadně.Téměř neviditelná je i v elegantním interiéru akademické knihovny, kde jí studující nevěnují žádnou pozornost, přestože se její tvář v posledních měsících objevuje na prvních stránkách časopisů, novin i v televizním zpravodajství. "Měla jsem z toho strach a jsem ráda, že mě kolegové přijali bez arogance a přehlížení. Chovají se skvěle a nezištně mi pomáhají," dodává první dáma, která nechce přijmout roli primadony.Bydlení je velmi dobré, ale nejspíš by se dalo přirovnat k solidnímu hotelu. Domov to není. Domov je pro mě něco, co vytváříte. Není to místo, do kterého se na nějakou dobu nastěhujete," říká Viktorie Špidlová.