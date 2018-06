Paní od Šípa a Polívky jsou kamarádky

"Naši chlapi mají podobnou branži, jsou o dost starší a my nejsme jejich první partnerky. Teď máme ještě syny Jany. Abychom je rozlišily, Šípovi říkáme Honzíku a Polívkovi Jeníčku," vysvětlily Marcela a Iva.

Obě také mají zaručený recept na spokojené soužití se starším partnerem - ničím ho nezatěžovat. "Shodly jsme se, že jsou věci, které zvládneme samy, a jsme na to patřičně pyšné. Není to vůbec v tom, že bychom naše chlapy o něco ochuzovaly. Nebudu ale třeba nutit Bolka, aby se mnou chodil do poradny, protože se to má. Přehlédnu i jeho nepraktičnost, která někdy naštve. Ráda samozřejmě slyším, že to má Iva doma zrovna takové. Nestěžujeme si, jinak to vlastně ani jedna z nás nechtěla. Je pro nás totiž naprosto přirozené zajistit našim protějškům pohodu. Všechno musí fungovat. Oni jsou totiž bohémové, žijí jinak a ke své práci potřebují klid," tvrdí shodně.

Padly si do noty

Marcela Černá a Iva Havránková se seznámily při natáčení silvestrovské Manéže loni v listopadu a od té doby se pravidelně scházejí. "Jak říká s oblibou Bolek, udržujeme vztahy slečen matek, ze kterých naši muži udělají na stará kolena mladé paní. Poprvé jsme se sešly v Praze ve Slovanském domě - potřebovala jsem poradit s nákupy a Iva se ukázala jako velmi praktická žena. Měla obšlápnuté všechny obchody, zjišťovala, kde co a za kolik mají, i na internetu. Zašly jsme na kafe a zjistily, že máme spoustu podobných otázek a odpovědí, pocitů a zkušeností. Padly jsme si zkrátka do noty," vzpomíná na seznámení s Ivou Marcela Černá.

Novopečené maminky se teď scházejí pravidelně. Zatím má Iva k Marcele blízko - ta totiž tráví šestinedělí v pronajatém bytě v Průhonicích, protože v Olšanech probíhá rekonstrukce restaurace. Už na jaře, přesně 22. března, se na farmu v Olšanech u Brna vrátí. "Moc se těším, budeme zase všichni pohromadě. Máme letos šťastný rok - narodil se nám syn a Bolka čeká oslava pětapadesátin. Škoda toho Českého lva, přála jsem mu ho. S Ivou už jsme domluvené, že za mnou v létě i s malým přijede, ona mě zase láká jet s dětmi k moři," odkryla nejbližší plány Marcela.