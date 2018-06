Paní Hůlková s manželem do velehor nepojede

"Na hory s Danem pojedu, ale jenom do Tater. Velehory, jako ty v Tibetu, kde byl se svými kamarády, bych asi nezvládla. Tam bych poslala Dana samotného, na takovou túru se necítím," řekla Libuše. Největší adrenalin mladá tanečnice zažila letos na Matějské pouti. "Byla jsem na nejhorší a nejrychlejší atrakci. Bylo to šílené. A jednou jsem dokonce skákala ze skály do moře, přestože se bojím výšek a mám závratě," hrdě prohlásila paní Hůlková.

Jak se svěřila Korzu, oba už po dvou měsících společného vztahu cítili, že to bude to pravé. "Podle mě nezáleží na tom, jestli se s člověkem znáte deset let, nebo měsíc," stále vyvrací pochybnosti bulváru Libuška Hůlková.

"Já jsem si teď dal panáka, takže nemůžu moc mluvit, ale cítím se skvěle," prozradil Dan u příležitosti mejdanu po posledním představení muzikálu Monte Cristo této sezóny. Na manželku si prý stěžovat nemůže.

A co o Danovi říká jeho drahá polovička? "Zatím nezlobí. Ale já se hlavně zlobit nenechám," pousmála se Libuška.