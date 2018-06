Umělec vytvořil Barbie s normálními proporcemi, byla by lepším vzorem

Barbie má nepřirozeně úzký pas, dlouhé nohy i ruce a velká prsa. Když její proporce přenesla Galie Slyenová do životní velikosti, vyšlo z toho monstrum, kterému by se asi málokterá dívka chtěla podobat (více čtěte zde). Navíc by měla BMI odpovídající mentální anorexii.

Nickolay Lamm provedl opačný experiment. Zkusil, jak by Barbie vypadala, kdyby měla přirozené proporce.

Panenka vůbec nevypadá ošklivě a pro malé holčičky by bylo jistě zdravější obdivovat figuru, které v životě mohou dosáhnout.

Lamm použil míry průměrné devatenáctileté dívky. Panenka je tak menší, má větší zadek, vypouklé břicho, širší pas, kulatější obličej a silnější ruce i nohy.

"Lidé si myslí, že hračka nemůže ublížit. Ale jestliže kritizujeme vychrtlé modelky, měli bychom se zamyslet i nad tím, že Barbie může mít na dívky negativní vliv. Navíc realistická Barbie vypadá celkem dobře. Takže pokud Barbie vypadá dobře jako průměrná americká žena, co brání Mattelu, aby takové vyráběl?" říká autor modelu panenky s normální postavou.