Pane Rychlý, vy jste úchyl, pravila slečna

Kousek ode mne stála úplně vyklepaná mladá dívka. Já říkám, že nejsem. ‚A jak to, že máš ruku v kapse, ty prase?' na to dívka. Vysvětlil jsem jí, že hledám klíče od bytu. ‚Jestli nejste úchyl, udělejte pět kroků vpravo a já udělám pět kroků vlevo.' Takhle jsme se minuli, ona se na mě lépe podívala, poznala mě a říká: ‚Jé, to jste vy, pane Rychlý? No jo, vy jste hrozný úchyl!"

V současnosti se Petr Rychlý těší na premiéru Mam´zelle Nitouche ve svém domovském Divadle na Fidlovačce, kterou režíruje Jan Kačer. "Hlavní roli hraje náš pan ředitel Tomáš Töpfer. Já v tom nehraji, a právě proto se strašně těším, protože si to konečně vychutnám jako divák. Takže přijdu do hlediště, budu koukat na své kolegy a pak s nimi tu premiéru zdárně oslavím." V představení však hraje manželka Petra Rychlého Pavla Vojáčková, takže bavič je i na této hře osobně zainteresován.

Další permanentní radostí oblíbeného moderátora (samozřejmě kromě synů - dvanáctiletého Matěje a osmiletého Ondřeje) je i pořad TV Nova Natočto, který připravuje spolu s kamarádem Janem Hauserem vždycky jednou za čtrnáct dní v neděli. Nedávno dostal nabídku od šéfa zábavy Novy Ivana Rösslera na velikonoční speciál, takže už přemýšlí o Beránku natočto 2.