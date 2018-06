Pána prstenů viděla nejdřív smetánka

A ještě jeden rozdíl tu byl oproti jiným premiérám: po boku šéfů bank, umělců a politiků, kteří jako první v zemi viděli nový díl Návrat krále, stály tentokrát místo partnerek jejich děti.

"Knížky jsem četl a nejoblíbenější postava je Aragorn. A hodně se mi líbila válka ve Dvou věžích," popisoval syn předsedy ODS Mirka Topolánka Tomáš.

Taky režisér Milan Šteindler dorazil se synem. "Nejvíc se těšíme na Gluma. To je správný sympaťák," usmívali se potutelně. Film přilákal i ministra Vladimíra Mlynáře, místopředsedu ODS Jana Zahradila, režiséra Ladislava Smoljaka či zpěvačku Ilonu Csákovou.

Mezi všemi fanoušky novodobé pohádky o souboji mezi dobrem a zlem se jako mimozemšťan vyjímal ředitel Národní galerie Milan Knížák. "Vlastně ani nevím, proč jsem se rozhodl přijít. Nebyl jsem deset let v kině. Ani nevím, jak vypadá novodobé kino. Tak jsem to přišel zjistit," svěřil se.

Promítání začalo s mírným zpožděním a za naprostého ticha. Ve chvíli, kdy film skončil a významné osobnosti mířily na večírek, chystali se na půlnoční premiéru obyčejní diváci v Brně i v Praze. Dohromady do půl čtvrté ráno vydrželo v kině dva a půl tisíce lidí. Ti se ale museli spokojit jen se svými zážitky. Neodnášeli si to, co dostali politici a bankéři: originální "filmový" prsten z drahého kovu.