Pan Citron uklízel pražské věže. Pak ho proslavila reklama

"Teď mají přednost jiné příchutě, ale něco jsem natáčel a ještě budu," řekl Vojtěch Duřt, který natočil sérii reklam ve žlutém trikotu a objevil se i na lahvích.

"Málem mě omyli, když mi řekli, že budu citron. Bál jsem se, že dostanu kostým, který tak vážně vypadá. Tenhle mi nevadí. Je pravda, že už jsem měl i lepší kostýmy, ale mojí manželku víc než ten trikot rozesmálo, že jsem se oholil," prozradil herec, kterému pomohl k vítězství v castingu hlavně hudební talent.

Absolvent Vyšší odborné školy herecké má i svou kapelu, která se jmenuje Pub Culture. Na kytaru hraje a zpívá i v mnoha divadelních představeních. Casting na postavu Citrona byl vlastně takovou talentovou soutěží. "Přišel jsem do místnosti, kde bylo absolutní ticho a sedělo tam dvacet lidí. Všichni poslouchali toho za dveřmi, co zrovna zpíval. Režisér mě překvapil, protože mě nechal dozpívat celou píseň až do konce. Ve druhém kole mi navlékli kuklu, aby viděli, jak vypadám zakuklený a postavili vedle mě krásnou holku. Pak ještě jednu a pak další. Musel jsem počkat, až je všechny postaví k někomu jinému a pak mi to dali," popsal Duřt. Byl velmi mile překvapen pěveckým projevem své kolegyně z reklamy na minerální vodu Korunní Olgy Lounové.

"Docela mě dostala, protože jsme našli společnou oblíbenou píseň od Olmerové a zpívala ji skvěle. Ostatní holky uměly zazpívat tak Stánky," vyjádřil se Citron ke své partnerce. Tou je Olga Lounová ovšem pouze v televizi.

Vojtěch Duřt je ženatý a se svou manželkou se ještě nedávno dělili o práci na úklidu slavných věží naší metropole. "Měli jsme to jako rodinnou terapii. Takové společné dílo," vzpomíná mladý herec na dobu, kdy musel mezi desátou večer a devátou ráno stihnout zamést a uklidit pražské monumenty, než se do nich zase nahrnou zahraniční turisté.

"Když jsem měl dopoledne zkoušku nebo hrál nějakou pohádku, musel jsem vstávat opravdu hodně brzy, abych to stihl. Finanční efekt to moc nemělo, ale aspoň mě to donutilo vstát a viděl jsem svítání nad Prahou. Ty věže mají ohromné kouzlo. Vidíte domy z výšky, lidičky maličký na ulici. " Jako herec na volné noze účinkuje hlavně v pohádkách pro děti, bez stálého angažmá je to ta nejjistější obživa.

"Málokdo chodí do divadla tak rád jako děti. To publikum se stále obměňuje a lidi jsou ochotni platit za kulturu, když je to pro děti. Je to trochu smutné skóre, ale jedině na pohádky je spoleh," postěžoval si herec a muzikant známý jako Citron, který nemá šťávu a není veselý, což ovšem pro jeho představitele vůbec neplatí.