Pamelu Andersonovou napadl opilec

Dvaapadesátiletý Louis Zizza napadl Pamelu z jediného důvodu - údajně mu vadilo, jakým způsobem se angažovala v kampani proti válce v Iráku.



Vše se odehrálo během letu American Airlines z Fort Lauderdale do Los Angeles. Muž nejdříve začal nadávat na všechny celebrity, které proti válce v Iráku vystoupili.



"Poté se rozhodl vyříkat si to alespoň s paní Andersonovou, která byla náhodou na palubě. Přišel za ní do první třídy a začal s herečkou lomcovat. Poté se vrátil na své místo. Za chvíli se ale vše opakovalo ještě jednou," uvedl cestující, který byl přítomný na palubě.



Na losangelském letišti čekala na výtržníka policie. "Netušil jsem, že takový obyčejný člověk jako jsem já, může vzbudit takový nevídaný zájem policie," vysmíval se přivolané policii Zizza



Svá pohrdlivá slova ale změnil poté, co se dozvěděl, že v letadle napadl Pamelu Andersonovou: "Musím ji sklonit svoji velkou omluvu za nepřiměřené chování. Spletl jsem si ji s někým jiným. Opravdu se omlouvám." To, s kým si Zizza Pamelu spletl, ovšem neprozradil. Před policií pouze popřel, že by se choval příliš hlučně a agresivně. Uvedl také, že nebyl opilý.

