Pamele zvětšuje káva bradavky

„Pokud vám mohu něco doporučit na bradavky, espreso zaručeně funguje. Vtéká člověku rovnou do prsou,“ prozrazuje Andersonová recept na vzrušující bradavky. Herečka podle vlastních slov dělá nejlepší cappuccino v Hollywoodu.

Pamela se v nedávném rozhovoru rozpovídala také o faceliftingu a produktech zabraňujících stárnutí. Vyhlazování tváře i pilulky proti stárnutí označila za podvrh a ženy před nimi varuje. Ty by se podle herečky měly smířit s tím, že stárnou a přestat používat krémy a mléka, která stejně nefungují.

„Nekupujte žádná zaručená tajemství proti stárnutí. Je to jen podvrh. Všichni stárneme, tak se s tím smiřme. Neplýtvejte penězi za podobné produkty a nestresujte se!“ apelovala na všechny Andersonová v rozhovoru pro britské vydání magazínu Elle.

Podle britského listu The Sun si Pamela nedokáže představit, že by si nechala řezat do obličeje. Ačkoliv má za sebou několik operací prsou, do faceliftu by údajně nikdy nešla. Chce totiž stárnout s hrdostí. „Nesoudím nikoho, kdo to udělá, ale já to skutečně nebudu. Myslím, že je zajímavé sledovat, jak člověk stárne,“ řekla herečka pro Access Hollywood.