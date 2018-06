Pamela z kultovního seriálu Dallas poletí do vesmíru

Herečak a majitelka kosmetické značky se objevila mezi prvními zájemci o komerční cestování do vesmíru. "Letem do vesmíru si splním mnohá přání jako vidět naši planetu, letět ohromnou rychlostí a být někde, kde bylo tak málo lidí. A doufám, že se i vrátím zpět," řekla magazínu People Principalová, která miluje rychlost.

Sama amatérsky závodí v autech, ale let vesmírnou lodí patřil dosud do říše fantazie. Nejdražší dvouhodinový výlet na světě však může devětapadesátiletá herečka podniknout nejdřív v roce 2011. Do té doby budou probíhat jen testovací lety.

Miliardář Branson představil SpaceshipTwo Loď by mohla s prvními turisty do vesmíru vzlétnout poprvé v roce 2011

Lístek na palubu stojí v přepočtu asi 3,5 milionu korun a do lodi se vejde 6 pasažérů a dva piloti. Zájem o let už projevilo 300 lidí. Victoria Principalová byla třetím člověkem, který se na let přihlásil a úplně první ženou.

Není ovšem vůbec jisté, jestli bude v historicky prvním letu, protože pasažéři do něj budou vybíráni náhodně. Hrozně by si to ovšem přála. "Byla bych pasažér v něčem průkopnickém. Budeme pro naše prapravnuky to, co byli Wilbur a Orville Wrightovi pro nás," řekla Principalová.