Pamela z Dallasu nestárne, po šedesátce je štíhlá a má tvář bez vrásek

16:34 , aktualizováno 16:34

Hvězda seriálu Dallas Victoria Principalová se v nových dílech po boku svých starších kolegů Larryho Hagmana, Patricka Duffyho a Lindy Grayové neobjeví. Třiatřicet let poté, co hrála Pamelu Ewingovou, přitom vypadá stále dobře. Vděčí za to dietě, cvičení a také plastickým operacím.