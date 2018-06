Pamela: Už bych se znovu nesvlékla

13:20 , aktualizováno 13:20

Ačkoliv nahé fotografie Pamelu Andersonovou proslavily, dnes už by se hvězda Pobřežní hlídky při pohledu na vlastní nahé tělo cítila trapně, a to zejména proto, že vychovává dva syny, sedmiletého Brandona a o rok mladšího Dylana, a právě před nimi by se jako matka styděla.