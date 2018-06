Pamela údajně vůbec neumírá

"Tommy Lee mě nakazil krátce po svatbě, když jsme se nechali tetovat stejnou jehlou. Neupozornil mě, že trpí nebezpečnou hepatitidou," tvrdí Pamela. A právě tato její forma končí ve dvaceti procentech případů smrtí, způsobenou selháním funkce jater.

"Mám před sebou, pokud budu mít štěstí, pět až deset let života. Cítím se poměrně dobře, ale je to smrtelné. Ujistila jsem se, že jsem nemocná a umřu. S každou další zdravotní prohlídkou jsou ale prognózy týkající se mých jater optimističtější," řekla novinářům Pamela, která se v současnosti zabývá hlavně zdravým životním stylem.

"Ale ona si dělá legraci. Jenom vtipkovala. Někdo se jí zeptal, jak se cítí, a ona řekla, že má před sebou tak pět až deset let. Byl to jen vtip. Je to pro ni typické, jen se ironicky baví. Je trochu šílená, ale je v pohodě," tvrdí Tommy Lee, bývalý bubeník skupiny Motley Crue.

Faktem je, že koncem loňského roku se Andersonová musela kvůli účinné terapii vyrovnat s jejími vedlejšími následky, jež připomínaly nejhorší formu chřipky, provázené horečkou či náhlými ataky bolesti, nemluvě o vypadávání vlasů.

Největší obavy však má o osud obou dětí. "Chtěla bych se dožít jednadvacátých narozenin svých synů," přeje si herečka, jejímž synům Dylanovi a Brandonovi je pět a sedm let. Pamela se chce jejich plnoletosti dožít stůj co stůj, aby umírala s pocitem, že se o ně dokázala postarat.