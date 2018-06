Pamela touží po dítěti z ruského sirotčince

A okamžitě se do nich zamilovala. Sama pak novinářům přiznala, že by ráda jednoho z nich přijala do rodiny jako svého třetího potomka. Zatím však její plány hatí právě Rusko, kde jsou adopční zákony příliš složité.

"Vrátím se tam, abych je navštívila. Zamilovala jsem se do nich. Je ovšem velmi těžké adoptovat si dítě z Ruska, pokud nejste Rus či tam nežijete. V jejich kultuře to není zvykem. Nemají vytvořený systém pěstounské péče. Když dítě osiří, je to jeho status - je umístěno do sirotčince. Jen pět procent z nich je adoptováno," tvrdí Pamela, která je matkou dvou synů - desetiletého Brandona a devítiletého Dylana. Otcem chlapců je její bývalý manžel Tommy Lee.