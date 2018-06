Pamela synům tetování nezakazuje

Ačkoliv by jim nebránila nechat se pokreslit jako jejich otec Tommy Lee, rebely z nich rozhodně nechce. „Tetování ještě neznačí rebelství,“ věří Pamela.

Prsatá kráska nicméně doufá, že se její kluci nikdy tetovat nenechají.

Prozradila to v rozhovoru pro britský magazín FHM. „Nemyslím si, že by je to někdy lákalo. Máme mnoho přátel, kteří jsou tetovaní, a zatím je nijak zasněně neokukují,“ řekla Pamela.

Rebelství by ale synům netrpěla. „To by mě hodně mrzelo. Snad nebudou rebelové a nenechají se tetovat hrůzostrašnými klikyháky,“ dodala herečka, která se snaží své syny vychovat co nejlépe. „Věřím, že z nich budou dobří lidé, bez ohledu na způsob života jejich otce. Rebelství je dnes k ničemu,“ prozradila Pamela.