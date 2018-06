Pamela si znovu vezme Tommyho

Jak napsal americký list New York Post, je to již potřetí, co někdejší hvězda seriálu Pobřežní hlídka obdržela od zpěváka nabídku k sňatku.

V manželství, které se pokusili jednou obnovit, spolu vydrželi tři roky. Nyní ale oba věří, že do třetice se „rozhodně všechno povede a usměje se na ně štěstí“.

Tommy podle listu požádal Pamelu o ruku v pátek v luxusním komplexu Palms Hotel and Casino v Las Vegas. Podle blízkého přítele páru Pamela dostala od rockera prsten s černým diamantem a na nabídku sňatku bez váhání kývla.

„Jakmile mu řekla ano, odletěli Pameliným soukromým letadlem zpět do Los Angeles,“ citoval New York Post přítele. Ve městě hazardu trávili romantický víkend i se svými syny – Brandonem a Dylanem – v hotelu Four Seasons.

Zamilovaný pár podle přátel tvrdí, že svatba může být klidně už tento nebo příští víkend. Mluvčí Pamely je ale zdrženlivější: „Nemyslím si, že to bude tak brzy.“

Pamela a Tommy se poprvé brali v únoru 1995 jen tři dny poté, co se seznámili. V prosinci téhož roku pak svoji svatbu obnovili v italských Benátkách. Zatímco se v únoru 1998 rozvedli, o rok později už spolu zase krátce žili.