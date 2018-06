Pamela se odměnila sexem a zamilovala se!

"Dopadlo to dobře. Líbí se mi to... Zaplatila jsem svůj dluh v pokeru sexem a zamilovala se. Je to tak romantické," prohlásila Pamela v televizní talk show moderátorky Ellen Degeneresové. V pokeru tehdy prohrála dvě stě padesát tisíc dolarů.

Muž, jehož totožnost Andersonová neprozradila (ovšem vrabci si šuškají, že jde o bohatého producenta Salomona), jí prostě učinil nabídku, která se podle herečky neodmítá.

Vztah k sexu mají podle všeho podobně uvolněný. Pamela kdysi natočila soukromé porno se svým exmanželem Tommym Lee a Salomon se proslavil stejně laděným amatérským filmem, kde mu sekundovala Paris Hiltonová.

Obě videa se stala obrovsky populární a všechny zúčastněné spolehlivě dostala do povědomí veřejnosti. Především o videu One Night in Paris se říká, že spíš než o amatérský snímek "na památku" šlo o promyšlený kalkul po slávě toužící dědičky.

Že se Pamela Andersonová také velice ráda zviditelňuje, potvrdil i její druhý bývalý manžel, zpěvák Kid Rock. "Udělala by cokoliv, aby se o ní psalo. Jsem velice rád, že už s ní nemám nic společného," řekl nedávno.

Aby toho dramatu nebylo málo, Kid Rock a Tommy Lee se poprali na cenách MTV. Rock, pro něhož poslední kapkou před profackováním bubeníka skupiny Mötley Crüe bylo, že mu seděl na místě, ale tvrdí, že to s Pamelou nemělo vůbec nic společného. - více zde