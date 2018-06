Pamela se nakazila hepatitidou C

Hepatitida typu C

je závažné infekční virové onemocnění, zasahující především játra, a některé další vnitřní orgány. K přenosu infekce může dojít krví a krevními deriváty, pohlavním stykem, infikovanou jehlou nebo poraněním infikovaným předmětem. Hepatitida C není smrtelnou nemocí. Inkubační doba je 2 - 26 týdnů. Většinou probíhá jako mírné onemocnění bez žloutenky. Infekce ale přechází do chronického stadia v 70 až 90 % případů. Proti tomuto typu hepatitidy očkovací látka zatím neexistuje.