Pamela se líbala s newyorskými záchranáři

17:29 , aktualizováno 17:29

Hvězdná sexbomba Pamela Andersonová se poté, co podle amerických tiskových zdrojů nedávno potratila, rozhodně nezhroutila. Blonďatá diva, slavná především díky své roli záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka, se dál raduje ze života a užívá jej plnými doušky. Kráska Pamela s pozoruhodně bujným poprsím nyní dokázala veřejnosti, že její velké srdce je v současnosti s nejodvážnějšími muži z New Yorku.

Podívejte se do fotogalerie.