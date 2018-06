Pamela přiznala, že byla znásilněna

"Můj první sexuální zážitek byl skutečně nechtěný. Je mi dodnes hrozně, když si vzpomenu, jak ten prašivec, až bylo po všem, pobíhal okolo a nadával si, co to jen udělal. V tu chvíli už ale bylo zbytečné něčeho litovat. Udělal to a zničil mi tak dětství. Připadala jsem si od té chvíle jako prašivá, jako kdybych měla na čele vytetované: Tahle holka je sice ještě dítě, ale už si užívá sexu," prozradila Andersonová.

Bývalá hvězda Pobřežní hlídky, matka dvou dětí, odhalila čtenářům i další strasti, které měla jako teenager s muži. "Vzpomínám si, že někdy v době, kdy mi zrovna začala růst prsa a poprvé jsem experimentovala s make-upem, přišla další nepěkná zkušenost s chlapem. Na rande ze mne tehdy strhal všechno oblečení a nechal mě nahou běhat kolem domu," rozpovídala se herečka.

Jak sama Pam s nadsázkou dodala, nahá od té doby zůstala prakticky dodnes. Svoji kariéru totiž začala na stránkách pánského magazínu Playboy a pózuje pro něj stále. Žádná jiná hvězda se tolikrát jako ona v tomto časopise neobjevila.