Pamela přitvrdila: Lopezová je idiotka

V rozhovoru pro americký ženský časopis Jane sedmatřicetiletá Andersonová dost nevybíravým způsobem mluvila o lidech, kteří nosí pravé kožešiny. Podle jejích slov v nich stejně vypadají tlustí a smrdí jako "mokrý pes".

"Vypadají vážně nedospěle a nevzdělaně. Každý rok kožišníci rozjedou nové kolo propagandy, že kožešina je znova 'in' a rozdávají kožichy idiotům, jako je Jennifer Lopezová a Puff Daddy," prohlásila Andersonová a dodala, že se jí z nich "zvedá žaludek".

Mezinárodní organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), jejíž členkou je i Pamela Andersonová, v poslední době opakovaně varovala, že přitlačí v kampani namířené proti Jennifer Lopezové.

Tato v kožešinách si libující latinskoamerická popová diva se stala terčem PETA už minulý měsíc, kdy vydala nové album. Nyní hodlají aktivisté PETA sabotovat také její vystoupení v televizním programu The Tonight Show, kde by se měli objevit s velkým transparentem: "Kožešina? Nech ji bobrovi."