Pamela přijde při léčbě o vlasy

"Chci to udělat kvůli svým dětem, protože skutečně nechci umírat," vysvětlila sexbomba své rozhodnutí. Vyšetření podle jejích slov ukázalo, že játra má víceméně zdravá, ale od prosince chce užívat interferon spolu s dalšími léky.



S Tommy Leem se Pamela Andersonová rozvedla v roce 1998 a od té doby spolu vedou soudní spory o to, komu budou svěřeny do péče jejich dvě děti, nyní šestiletý Brandon a čtyřletý Dylan.



Andersonová v show uvedla, že Tommy se dětem odcizil a ty se ho bojí. "Od svého narození neměly k otci vztah. Vždy se ho bály a Tommy se s nimi nestýká."



Na Larryho dotaz se diva také vyjádřila ke svému vztahu s poprockovým muzikantem Kidem Rockem, s nímž se už rok stýká, a proslýchá se, že se chtějí vzít.

"Mohu říci, že se trochu hašteříme. Velmi jeden druhého milujeme, ale život je složitý. Já si přeji pro své děti to nejlepší. A Kid má syna," odpověděla Kingovi vyhýbavě Pamela.



Hepatitida C, s níž se blonďatá Pam potýká, může být smrtelná. Asi 15 procent nemocných si vypěstuje dostatečně silnou imunitní reakci a s virem se vypořádá, ostatní ovšem choroba sužuje celý život.



Podle statistik jeden z pěti nemocných ochoří cirhózou jater, která může vést k rakovině nebo k selhání tohoto orgánu.



Spolehlivá léčba zatím neexistuje. Nejlepším dostupným řešením je kombinace léku interferon na podporu imunity a antivirálního léku ribavirin, která během půl až roku vyléčí zhruba polovinu pacientů.



Tato léčba má ovšem závažné vedlejší účinky, jako jsou padání vlasů, příznaky chřipky, deprese. Může dojít až k srdečnímu selhání.



Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Liz Hurleyová a Pamela Andersonová Pamela Andersonová se svým přítelem a zpěvákem Kid Rockem na ceremoniálu 29. ročníku Amerických hudebních cen v losangeleské hale Shrine Auditorium.