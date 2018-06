Pamela podlehne zlobivým mužům

V novém seriálu by se prý měla Andersonová představit ze své méně slavné stránky. Bude tu vykreslena jako žena, kterou lákají rebelové a která se nakonec rozhodne změnit svůj život. Při natáčení dílka bude spolupracovat s režisérem Stevenem Levitanem, který se proslavil komediálním seriálem Just Shoot Me!

"Pamela se stala ikonou především díky svému vzhledu a sebevědomí, ale i proto, že lidé cítí, že pod sexy slupkou se skrývá milá osoba se smyslem pro rodinu, kterou zkrátka tu a tam viděli nahou," říká Levitan. Svůj pořad hodlá nabídnout předním

americkým televizním společnostem ještě tento týden.