Pamela oslňuje jako kouzelnice v miniaturních plavečkách

V představení Beauty of Magic pracuje Andersonová jako asistentka kouzelníka Hanse Kloka a je jasné, že diváky má lákat především na své bujné poprsí a sexy postavičku ve skvěle sedícím kostýmku připomínajícím její plavky z Pobřežní hlídky.

„Jak se může něco nepodařit, když vidíte Pamelu Andersonovou v tangách?“ žertoval po premiéře představení jeden ze slavných diváků David Hasselhoff. Ten se podobně jako blonďatá sexbomba proslavil seriálem Pobřežní hlídka.

„Jsme přáteli už mnoho let a možná si trochu uvědomuji, že jsem na počátku byl zodpovědný za její úspěch a že možná ona byla trochu odpovědná za můj úspěch. Jsme dobří přátelé,“ dodal bývalý plavčík v interview pro magazín People.

Vyjma Hasselhofa se přišli na první show na lasvegaské scéně Planet Hollywood Hotel podívat i další přátelé a kolegové, nechyběla Amy Winehousová s manželem Blakem Fielder-Civilem, Sylvester Stallone, Maxim Čmerkovskij a Dita Von Teese.

„Je to zábava. Miluju dělat naprosto šílené věci. Nikdy jsem si nemyslela, že bych byla ve Vegas a dělala tohle. Miluju to. Je to skutečně fyzicky náročné, ale ráda dělám fyzicky náročné věci. O tom je zábava. Je to skutečně náročné, jsem trochu unavená, mám pár škrábanců, ale mám to ráda,“ svěřila se po představení Pamela.