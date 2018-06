Pamela měla opět víc štěstí než rozumu

13:36 , aktualizováno 13:36

Nikdo v poslední době neví, na co Pamela Anderson opravdu myslí. To, že je myšlenkami asi opravdu někde jinde než v přítomnosti a realitě, si její okolí mohlo opět nedávno potvrdit. Při natáčení seriálu V. I. P. si Pamela se svým synem Dylanem odskočila na nákup a při návratu zjistila, že zapomněla v bankomatu platební kartu. "Nemohla jsem uvěřit, že bych ji někde nechala," řekla Pamela novinářům, kteří se natáčení účastnili. Už se ale nijak nevymluvila z faktu, že se jí to během posledního půl roku stalo již poněkolikáté.