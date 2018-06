Pamela: Mám prsa jako hlávky zelí

Před objektivy fotoreportérů se totiž nedávno objevila v bikinách zhotovených ze tří zelných listů. Dva zakrývaly hrudník, třetí klín. Pózování v poněkud nezvyklém úboru nebylo samoúčelné, uskutečnilo se v rámci kampaně, kterou se mezinárodní organizace na ochranu zvířat PETA snaží získat veřejnost pro myšlenku vegetariánství.



Jedním z jejích 750 tisíc členů je již od mládí Pamela Andersonová. Jak uvedla, maso nekonzumuje od doby, kdy jako středoškolačka zahlédla svého otce, jak v kůlně na dvoře porcuje nožem jelena, jehož předtím ulovil.



"Zelné plavky", v nichž se herečka předvedla, byly dány do dražby a výtěžek bude použit na financování aktivit hnutí PETA. Vyvolávací cena je 100 dolarů (asi 3000 Kč) a aukce potrvá do 1. dubna.



"Zatím nejvyšší nabídka činila kolem 350 USD," říká druhý místopředseda německé odnože PETA Harald Ullmann. "Věříme však, že konečná cena bude daleko vyšší, protože mužů, kteří by rádi vlastnili kousek Pamelina intimního oblečení, existuje jistě spousta."



Zájemci se mohou o získání nezvyklého suvenýru ucházet na webových stránkách www.PETAAuctions.com, případně www.peta.de.