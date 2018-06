Pamela kvůli roli obětuje prsa

O roli Roxie se šestatřicetiletá Pam uchází zcela vážně. Uvedla, že se jí pomalu daří přesvědčovat produkci, aby jí do této role v muzikálové verzi úspěšného filmu Chicago obsadila.



"Pam o to stojí a nezabývá se poslední dobou ničím jiným. Každý den pod vedením odborníků procvičuje a piluje své pohyby a zpěv. Uvědomuje si, že ji celý svět stále posuzuje jako holku z Pobřežní hlídky. Role v Chicagu by byla vstupenkou do světa opravdových a ctěných herců a hereček," míní hereččina přítelkyně.



Herečka se nebojí změnit vizáž

Od chvíle, kdy se Pamela o roli začala zajímat, se její silikonové vnady zřejmě třesou strachy. Herečka totiž, podle tvrzení svých přátel, hodlá své vnady zmenšit, bude-li to role na Broadwayi vyžadovat.



"Pam viděla Renée Zellwegerovou ve filmové verzi Chicaga a Melanii Griffithovou na divadelní scéně a je si vědoma toho, že jejich vizáž byla zcela změněna. Je ochotná podstoupit totéž, když roli získá. Nebude z ní nikdy plochá bruneta, ale jisté změny a úpravy je ochotná podstoupit," dodala přítelkyně.



Kráska si již několikrát změnila velikost poprsí

A nutno dodat, že by to nebyl první a dost možná ani poslední zásah do jejího poprsí. Již v minulosti prodělala Andersonová několik zvětšujících a jednu zmenšující plastiku. S menšími ňadry přestala být médii tolik vyhledávaným objektem a proto si je po čase v ústraní nechala znovu zvětšit. Otázkou zůstává, jestli by po angažmá v Chicagu Pamelina prsa zůstala malá, nebo by se dočkala další změny rozměrů.



Pamelu milují nejen muži

Muži Pamelu milují. Za nejdůležitější muže však považuje své dva syny, které má s Tommym Lee, bubeníkem kapely Motley Crue. Brandon (1996) a Dylan (1997) se oba narodili doma a Pamele přitom pomáhala pouze porodní asistenka. Zajímavé je, že Pamela je sexuálním symbolem nejen pro muže. Před pár lety našla ve svém domě na Malibu cizí ženu, která ležela v její posteli. Vyklubala se z ní fanatická fanynka.

Pamela Andersonová Pamela Andersonová se synem Brandonem a Dylanem Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Pamela Andersonová se svým přítelem a zpěvákem Kid Rockem na ceremoniálu 29. ročníku Amerických hudebních cen v losangeleské hale Shrine Auditorium. Pamela Andersonová při udělování evropských hudebních cen televizní stanice MTV v Barceloně. Herečka Pamela Andersonová ve Vídni s přítelem Kidem Rockem.