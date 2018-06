Pamela kreslí vlastní vylepšenou podobu

Idol miliónů mužů tedy nyní tráví většinu času na své farmě v Detroitu společně se Stanem Leem, autorem desítek animovaných seriálů a filmů, mimo jiné autorem legendárního Spider-Mana. Stan krásce při kreslení radí a pomáhá.



Malý Brandon společně se svým bratrem Dylanem tak konečně spatří svoji matku v jiném světle, než doposud. Zatímco v minulosti to pro ně mohla být pouze vnadami štědře obdařená kráska, pobíhající v plavkách po prosluněné písečné pláži, nebo v horším případě pózující zcela nahá pro časopis Playboy, nyní k ní vzhlížejí jako k hodné mamince, která si s nimi od rána do večera kreslí často neuvěřitelné příběhy.



"Kreslení jsem vždycky zbožňovala, a proto mi v televizi neutekl ani jeden z animovaných seriálů, které v době mého dětství běžely. Nikdy bych si ale tenkrát nedokázala představit, že jednou budu něco podobného dokonce sama vytvářet a že to bude navíc karikatura mé osoby," prozrazuje Pam. Nakreslí se prý rozhodně lépe, než ve skutečnosti vypadá. "Určitě si uberu na kilech, vyhladím vrásky a vůbec se celá omladím," vtipkuje seriálová C. J. Parkerová, jak ji znají fanoušci Baywatch (Pobřežní hlídky).







