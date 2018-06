Pamela chce mrznout v Antarktidě

A tak začíná uvažovat o něčem přízemnějším, co by ji finančně nezruinovalo. "Takové několikatýdenní putování hlubokým deštným pralesem nebo naopak pěkně promrznout v Antarktidě, to je snad dostatečně alternativní řešení k letu do vesmíru," myslí si hvězda seriálu Pobřežní hlídka, hlavní hrdinka televizní série V. I. P. a idol milionů mužů v celém světě.



Na dotaz, co udělá po dobu cestování se svými dvěma syny šestiletým Brandonem Thomasem a čtyřletým Dylanem Jaggerem, Pamela s úsměvem odpověděla, že je vezme s sebou. "Život není procházkou rájem, a tak se chlapci musí tužit hned odmala. Nechci, aby z nich vyrostly takové trosky, jako je jejich tatínek. Chci z nich vychovat chlapy, kteří se dokážou postarat o rodinu, o manželku a budou ji chránit," řekla Andersonová. Je si přitom prý dobře vědoma, že Brandon a Dylan jsou na dobrodužné cestování do krajů věčného ledu ještě příliš malí.



Bývalý manžel Andersonové, rockový zpěvák Tommy Lee, Pamelinu vysněnou cestu komentoval s tím, že přihlouplé nápady ji nepřešly ani na stará kolena. "Byla tak potrefená, už když jsme byli manželé. Nikdy jsem nechápal, jak může uvažovat o takových hovadinách, na které stejně nemá," počastoval Tommy bývalou modelku časopisu Playboy nevybíravými výrazy.







