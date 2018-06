Exmanželka Davida Hasselhoffa si stěžuje, že nemůže najít práci

Jejich manželství skončilo už před 11 lety a Bachová prohlašuje, že jí Hasselhoff stále dluží jeden milion dolarů na výživném v rámci rozdělení majetku.

Herec jí po rozvodu vyplácel 456 tisíc korun měsíčně jako výživné a loni požádal soud o snížení této částky na polovinu nebo dokonce úplné zrušení. Podle Hasselhoffa totiž bývalou manželku nemotivuje postavit se finančně na vlastní nohy a jemu tato situace znemožňuje odchod do penze. Nakonec soud rozhodl o výživném ve výši 108 tisíc korun.

Pamela Bachová tvrdí, že je téměř bez prostředků a vynaložila veškeré úsilí, aby práci sehnala. Velkou překážkou je prý její věk. Naposledy se objevila na televizní obrazovce v roce 2011, když v Anglii natáčela reality show Celebrity Big Brother a Big Brother’s Bit On The Side. Její poslední televizní role byla ve filmu More Than Puppy Love z roku 2002.

Bachová, která si Hasselhoffa vzala v roce 1989 a manželi byli do roku 2006, v soudních dokumentech uvádí, že se během manželství vzdala kariéry a celé roky se starala o domácnost a jejich dvě dcery Taylor (27) a Hayley (25). Její manžel se proto mohl dál věnovat herecké kariéře.

I samotná Pamela Bachová se objevila v kultovním seriálu Pobřežní hlídka, který proslavil jejího manžela. Hrála v patnácti epizodách majitelku kavárny Kay Morganová a to v letech 1991 až 2000.

David Hasselhoff žije od roku 2013 s Hayley Robertsovou (37). Poznali se v roce 2011 a jsou zasnoubení. Herec byl minulosti ženatý také se zpěvačkou Catherine Hicklandovou, se kterou žil pět let.