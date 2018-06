Pamela Andersonová zkusila nový účes i líčení, zestárla o deset let

9:39 , aktualizováno 9:39

Pamela Andersonová bývá kritizována za to, že pořád vystavuje svoje umělé vnady, že se hodně líčí a obléká, jako by jí bylo dvacet. Tak to zkusila jinak. Jemnější líčení, zčesané vlasy a šaty až ke krku jí přidaly deset let.