Andersonové se ňadra nevešla do kostýmu, z bruslařské soutěže vypadla

Jízda Pamely Andersonové byla poznamenaná problémy s kostýmem. Krasobruslařky obvykle nemají obří umělá ňadra jako sexbomba z Pobřežní hlídky, takže v malých šatičkách měla Pamela co dělat, aby je udržela tam, kde mají být.

Při záklonu jí dokonce vykoukla bradavka, kterou měla pro jistotu zakrytou stříbrnými nálepkami.

Při záklonu Andersonové vykoukla bradavka a to ji rozhodilo. Pamela Andersonová si během tance upravovala šaty.

I tak to ale Andersonovou rozhodilo a na jízdě to bylo znát. Snaha upravit si dekolt do choreografie nezapadla a také odborná porota ji hodnotila špatně.

Andersonová se tak ocitla mezi posledními dvěma páry a nakonec ze soutěže vypadla jako první, ačkoli byla po veřejných zkouškách favoritkou.

Půjdu na terapii

Pamelu Andersonovou vypadnutí ze soutěže tak zdrtilo, že hodlá zanovu začít chodit k psychologovi.

"Měla jsem v minulosti několik dobrých psychologů. Nebyla jsem u nich dlouho. Ale teď se k nim asi vrátím. Pracovala jsem skoro nonstop, vyhrabala jsem se ze základů. Dům mě totálně vysál finančně a nevěděla jsem, jak to zvládnout. To se stává v Hollywoodu spoustě lidí. Byly to velmi stresující roky. Pořád dlužím na daních, ale pracuju na tom. Platím to měsíčními splátkami. Měla jsem se svým bývalým byznys manažerem problém. Nechci nikoho obviňovat. Chci to hodit za hlavu a jít dál,“ svěřila Pamela listu The Sun.