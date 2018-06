Pamela Andersonová v netradiční roli, bude hrát Pannu Marii

Andersonová se objeví ve vánočním speciálu komika Russella Peterse, který obdařenou blondýnu angažoval. Společně s ní se v show objeví také zpěvák Michael Bublé v roli Josefa, nebo herci Ted Lange, Jon Lovitz a Scott Thompson.

"Peters sám tento vánoční speciál zneuctil," láká ke sledování programu PR oddělení televize CTV, která program plný komediálních výstupů, animace a hudby odvysílá 1. prosince.

Andersonové se v posledních letech zalíbilo v komediálně laděné pantomimě. "Mám dva domy v Malibu a moc ráda si vylévám své srdce pantomimou. Mám pocit, že je to směr, kterým bych se měla vydat, nejen nosit plavky," řekla v britské The One Show.

Očekává se, že vánoční speciál vyvolá u prudérních Američanů, nebo ortodoxních křesťanů vlnu kritiky. Herečka a bývalá playmate totiž několikrát fotila pro pánský magazín a objevila se nahá na obálce Playboye. Proslavilo ji i domácí porno s exmanželem Tommym Leem (více zde).